De luto y sin trabajo: Tras 20 años en TV Azteca y muerte de su hija, conductora hunde a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien regresó a las filas de TV Azteca donde estuvo 20 años de su carrera, se sincera sobre cómo fue su inesperado despido de Televisa, quienes la dejaron sin trabajo en medio del duelo que llevaba tras la muerte de su hija.

Se trata de Rocío Sánchez Azuara, quien tras 7 años fuera de los foros del Ajusco firmó contrato de nueva cuenta con su 'casa' para estrenar su reality show Acércate a Rocío junto al productor Andrés Tovar, a quien se trajo de Imagen Televisión.

Y esque Rocío, quien es recordada por sus famosos talk shows Cosas de la Vida (de 1999 a 2003 y del 2010 al 2015), salió de esa televisora luego de poco más de un año de estar al aire con su programa del mismo nombre que el de Azteca.

Sin embargo, antes de cambiarse a Imagen, Rocío regreso a la televisión de la mano de Televisa en el 2019, donde estrenó Tercera en Discordia por el canal de Unicable. Incluso, apareció en el programa Hoy, donde se sinceró sobre la pérdida de su hija.

Como se recordará, la conductora enfrentó la trágica muerte de su hija Daniela ese mismo año, ya que padecía lupus eritematoso sistémico (LES) desde hace 20 años. Pese a que apenas lidiaba con el luto, ejecutivos la dejaron sin trabajo poco después.

Así lo relató en entrevista con Maxine Woodside y Ana María Alvarado para su programa Todo para la Mujer de Radio Fórmula, a quienes les confesó la mala pasada que le jugó la televisora de San Ángel.

Y esque contó que le cancelaron el programa de un día para otro y nunca le dieron razón de su despido, sin importar que ella consideraba su trabajo ahí como "una máscara de oxígeno" luego de la terrible muerte de su hija.

Rocío comentó que no recibe ni un peso pese a que siguen transmitiendo su programa en varios canales.

No, creo que comunicadores y algunas personas de los medios deberíamos hacer alguna reforma a la ley porque me parece injusto que te tengan en todos lados. Las empresa ganen por pasarte pero tú no percibas absolutamente nada. Actores sí reciben regalías de la ANDA pero tú como periodista o conductor nada, más que críticas".

Y agregó cómo fue su cruel despido, pues destapó que Televisa la corrió una semana después de haber renovado contrato, por lo que no se lo esperaba.

Yo en Televisa acababa de renovar mi contrato y a la semana fue que decidieron sacarme del aire. De hecho terminando el grabado del miércoles, y todavía grabábamos jueves y viernes, me dijeron que ya no me presentara el jueves", dijo.

La conductora 'desenmascaró' a la televisora y dijo: "La verdad se portaron bastante manchaditos conmigo y, sobre todo, era un tiempo donde recién había pasado lo de mi hija y yo estaba de verdad mal y sí era mi máscara de oxígeno lo que yo estaba haciendo con Alexis Núñez, que lo adoro además".

Me quitaron la máscara de oxígeno y yo dije: 'qué manchados', pero bueno, así son las cosas de pronto en los medios y, como a mí nunca me ha tocado fácil, la verdad tampoco me sorprende mucho", comentó.

Por otra parte, Rocío reveló que se fue de Imagen porque no contaban con los recursos suficientes para atender a la gente que acudía con ella a su talk show, situación que no es así en TV Azteca.

