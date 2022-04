En quiebra y ahogado en deuda: Tras 15 años en Televisa, villano de novelas 'firma' con TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso villano de novelas abandonaría las filas de Televisa, empresa en la que ha trabajado por más de 15 años, y firmaría su primer contrato en TV Azteca luego de confesar que había caído en quiebra hace un par de años.

Se trata del querido actor mexicano Ferdinando Valencia, quien debutó en la televisora de San Ángel con el exitoso melodrama Código postal (2006-2007) y luego realizó un sinfín de apariciones en otros como En nombre del amor, Camaleones, La fuerza del destino, Por amar sin ley.

Tras finalizar las grabaciones de la novela Como tú no hay en 2020, el originario de Colima tuvo que alejarse un tiempo de la televisión tras sufrir la dolorosa pérdida de su mellizo Dante, quien tuvo diversas complicaciones de salud desde su nacimiento que le provocaron una meningitis y lo hicieron perder la vida.

Aunado al sufrimiento por la muerte de su bebé, Ferdinando tenía nueva preocupación: La deuda millonaria que se generó en el hospital y los gastos médicos que implicaron tratar de salvar a su heredero, fruto de su relación con Brenda Kellerman.

El primer proyecto que hizo Valencia tras perder a su bebé fue La Mexicana y el Güero, cuyo sueldo le sirvió para salir adelante económicamente ya que asegura, no recibió apoyo de la ANDA.

Tener argumentos económicos me viene bien, que tenga esa deuda no significa que es lo único que debo, no si me deshice de un par de cosas y conservo otras, pero lo correcto no es que salga de mi bolsa", contó en entrevista con el programa Hoy.