¿Fue discriminado? Lalo España revela cómo le confesó a su familia que es homosexual

Ciudad de México.- El actor mexicano Eduardo España recordó cómo fue el proceso de revelarle a su familia su homosexualidad, la cual aceptó luego del lamentable fallecimiento de su pareja, a quien definió como "la mitad" de su vida.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el actor de la serie Vecinos se sinceró al respecto, diciendo que Ranferi Aguilar, quien murió en 2012 a los 28 años, "es un ángel que llegó a mi vida y me enseñó grandes lecciones".

El comediante indicó que antes de la tragedia ya había hablado con su familia sobre su orientación sexual, por lo que a los 26 años, decidió sincerarse con sus seis hermanos: "Fue primero con mis amigos, buenísima onda, muy relajado y luego hago un viaje a Guadalajara y reúno a mis hermanos, fue muy liberador para mí", dijo.

Aunque fue triste debido a que sus padres ya habían fallecido en ese momento, por lo que lamenta no habérselos dicho en vida. Sin embargo, aseguró que de alguna manera, su mamá siempre lo supo.

Para Lalo España no fue sencillo hablar sobre el tema, pues en aquel entonces la sociedad era más cerrada respecto a la homosexualidad: "Crecí en un contexto en Guadalajara donde se dio muchísimo machismo, la homofobia, los comentarios en la escuela y muchas cosas que me hacían tener temor".

Compartió que desde la infancia supo que le gustaban los hombres, sin embargo, tardó en abrirse con su círculo cercano debido a que creyó estar confundido. "Yo pensaba: 'claro que no, estoy confundido, esto no debe de ser, esto es pecado, me voy a curar'”, señaló.

En su adolescencia y primeros años de su juventud, trató de ‘encajar’ con su contexto social y hasta se le declaró a una compañera de la escuela aunque en el fondo él sabía sus preferencias; además de que aceptó que llegó a caer en la homofobia a: "De morro, yo caí en ser homofóbico con muchos compañerillos cuando había alguien muy amanerado", concluyó.

Como se recordará, fue en junio de 2012 cuando el comediante, quien da vida al personaje de Doña Márgara Francisca, utilizó su cuenta oficial de Twitter para confesar que es gay y de esa manera abrirse con su público.

