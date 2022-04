"No la necesito": Alejandra Guzmán saca a Frida Sofía de su testamento; él será su único heredero

Ciudad de México.- Este martes 26 de abril la revista TVNotas sacó a la luz en su portada que la controversial cantante Alejandra Guzmán habría sacado de su testamento a su única hija Frida Sofía, de quien lleva tres años distanciada.

Además, mostraron unos audios en los que la llamada 'Reina de corazones' expresa sus intenciones de no dejarle ni un solo peso a su primogénita y hasta destapa el nombre de quien será su heredero universal.

Un supuesto amigo de la familia Guzmán Pinal se entrevistó con el mencionado medio y destapó que la relación entre Frida y su famosa madre está más fracturada que nunca, pues Ale ya habría manifestado que no quiere volver a saber nada de ella.

Presuntamente, 'La Guzmán' no toleró que su hija acusara a su propio abuelo de abuso y por ello la eliminó de su herencia, dejándole todo al hijo menor de su hermano Luis Enrique Guzmán.

En el YouTube de la revista se publicó un video con unos audios idénticos a la voz de Alejandra, quien supuestamente pide que quiten a Frida de su testamento y también confiesa que quiere sacarla de su vida.

Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a mi sobrino, me vale ver... Entonces me gustaría hacerlo, quiero que el 100 por ciento del departamento (donde vide Frida) sea para ella y que ella se encargue de su vida y sus cosas, que dios la bendiga... yo no necesito ni verla ni nada, ya que se haga ella cargo de su vida", dijo la intérprete de Llama por favor.