Pese a estar confirmado para 'Vencer la Ausencia', David Zepeda se iría del país: "Me voy a EU"

Ciudad de México.- A pesar de haber sido confirmado para uno de los roles principales de Vencer la Ausencia, David Zepeda destapó que se iría a Estados Unidos... ¿Será que abandona de último momento a Televisa?

Luego de haber pasado 14 años en La Fábrica de los Sueños, el protagonista de melodramas como Mi Fortuna es Amarte, Sortilegio, La Fuerza del Destino, Hasta el fin del Mundo y Tres Veces Ana declaró que que se iría del país, pero no porque abandonara a San Ángel, sino porque su nuevo papel en el universo de Vencer así lo requiere.

Según información dada por el propio Zepeda, su personaje se habría ido a buscar el sueño americano, por lo que tuvo que irse durante 16 años y, tras volver, esperaba ser recibido por su esposa, cosa que no ocurrió de esa manera.

De acuerdo con algunas publicaciones hechas por Rosy Ocampo, productora de la saga Vencer, David Zepeda se ha metido mucho en su papel durante los últimos meses, por lo que fue fácil que hablará acerca de su papel, el cual ya tiene bien estudiado.

Viene de una familia sencilla, somos de Michoacán, dejo todo para buscar una mejor vida, un mejor futuro para mi esposa y mis hijos... Me voy a Estados Unidos, 16 años después regreso a casa esperando que me recibieran con tanto amor y tantas cosas hermosas y no sucede eso