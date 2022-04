¿Sale del closet? Conductor de 'VLA' pone fin a rumores y aclara sí es gay: "Aquí mi respuesta"

Ciudad de México.- Recientemente, un conductor de Venga la Alegría estalló en contra de los medios después de ser cuestionado sobre sus preferencias, arremetiendo en contra de ellos con palabras anti sonantes y no se guardó absolutamente.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del presentador, William Valdés, quien utilizó su canal de YouTube para despotricar en contra de los medios que, en días pasados, exhibieron la información de que el famoso utilizaba un app de ligue gay para buscar pareja, hecho que desató la ira del cubano.

Han tratado de desvalorizar mi trabajo, de dañar mi imagen y no entiendo por qué. Estas personas que escriben estos encabezados yo no los conozco, nunca les he hecho nada y me pregunto '¿por qué querrán dañarle la imagen a un conductor, cubano?