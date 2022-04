Salió del clóset: Tras vender quesadillas y firmar con TV Azteca, actriz deja 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien formó parte de Venga la Alegría y causó fuerte escándalo el año pasado tras salir del clóset, abandonó las filas de TV Azteca y este martes 26 de abril se reintegró al programa Hoy en Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la comedianta mexicana Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien comenzó su trayectoria artística en San Ángel desde 1995 hasta que en 2019 fue vetada de la televisora por buscar una oportunidad laboral en la cadena estadounidense Estrella TV.

Luego de que los ejecutivos de Televisa la consideraran 'no contratable', la actriz emigró a la empresa del Ajusco donde en 2020 logró firmar su primer contrato con ellos, con el cual pudo llegar a participar en programas como Ventaneando, Venga la Alegría, Todos quieren fama y hasta La Resolana.

Incluso 'La Chupitos' abrió su corazón como nunca antes y en una entrevista que dio para la sección En sus batallas detalló que tuvo que vender quesadillas dentro de su escuela para poder solventar los gastos de la universidad y ayudar económicamente a su abuela, quien la crió.

Para sacar mi carrera vendía hasta quesadillas, poníamos en un traste gorditas de chicharrón, queso, y las metía a la clase y después ya me daban chance, porque sabían que era para poder terminar la escuela", contó.

Sin embargo, desde el año pasado Liliana volvió a trabajar con Televisa pues fue participante de la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y debido a que todo el público la aclamó, posteriormente la contrataron para que se integrara de fijo al programa Hoy.

Durante la mañana de este martes, 'La Chupito' reapareció en el foro del matutino para acompañar a Galilea Montijo, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Andrea Escalona y Paul Stanley a entretener a su público este día.

Sin duda alguna la comedianta es uno de los personajes más aclamados de México pues con su irreverente sentido del humor siempre hace reír a los televidentes.

Hace unos meses Liliana dejó sin palabras al público de Unicable debido a que salió del clóset en plena transmisión del show Más noche con Yordi Rosado, cuando acabó confesando que sí había ligado con una mujer alguna vez.

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo 'La Chupitos' sobre su 'romance' lésbico.