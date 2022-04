Se desfiguró: Tras llegar a 'Hoy', polémica conductora renuncia a Televisa y se une a TV Azteca

Ciudad de México.- A solo unos días de haber regresado al programa Hoy, esta polémica conductora y actriz de nueva cuenta dejaría las filas de Televisa pues salió a la luz que estaría a punto de volver a TV Azteca.

Se trata de la polémica influencer mexicana Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', quien saltó a la fama internacional luego de aparecer en el extinto programa Sabadazo junto a Laura G, Cecilia Galliano, Omar Chaparro y hasta su hermano 'Lapizito'.

Cuando esta emisión aún estaba al aire, la polémica payasita decidió comenzar su transformación física a base de cirugías y 'arreglitos' estéticos que la han ayudado a acabar irreconocible en la actualidad.

Sin pena alguna, Ordaz ha admitido que tiene una 'adicción' a las operaciones estéticas y una de las más recientes a las que se sometió fue el bypass gástrico, con el cual ha podido bajar más de 13 kilos.

Me hice lipo completa y ya después se me hizo vicio, me dejé ir como gorda en tobogán. Me hice las pompas, dos lipos, las bubis, tres veces la nariz, el mentón", dijo la conductora hace unos años.