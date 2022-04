A sus 42 años, Jacqueline Bracamontes presume piernas de impacto y deja sin aliento a sus fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes, 26 de abril, la querida exactriz de Televisa, Jacqueline Bracamontes compartió unas fotografías con las que logró robar el aliento de sus miles de seguidores.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La primavera se encuentra en auge, por lo que varias actrices aprovechan la oportunidad de lucir espectaculares 'outfits', tal y como hizo la actriz de Las Tontas No Van al Cielo, Sortilegio, Rubí y Heridas de Amor, quien no dejó de mostrar su escultural figura, demostrando que no importa sí tienes cinco hijas y 40 años, siempre puedes lucir "bella", tal y como la llamaron sus seguidores en los comentarios.

En la imagen, la conductora de Así se baila se dejó ver con un mini vestido con el que mostraba sus piernas, mientras que las holgadas mangas acentuaban otros aspectos de ella como la parte superior, así como su cintura. Cabe señalar que este 'outfit' es ideal para las chicas que tienen el cuerpo de cuadrado, justo como es el caso de Jacky.

Cabe señalar que Jacqueline Bracamontes es una de las actrices que más amor ha demostrado por la moda y es que, en cada evento que aparece luce 'outfits' extraordinarios.

Fuentes: Instagram @jackybrv