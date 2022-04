Tras hundir a Legarreta y amorío lésbico, polémica actriz abandona TV Azteca y 'regresa' a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien hace poco admitió que tuvo romances con mujeres, 'reapareció' esta mañana de martes el programa Hoy luego de haber dado entrevistas exclusivas a diversas emisiones de TV Azteca.

Se trata de la también cantante mexicana Lupita D'Alessio, quien es considerada como una de las máximas intérpretes que ha dado México, lo cual la ha llevado a aparecer en varias novelas de Televisa como Cartas sin destino, Paloma, Pacto de amor, Lo Blanco y negro, entre otras.

La llamada 'Leona Dormida' se ha casado más de cinco veces y se ha llevado terribles decepciones amorosas, sin embargo, ella asegura que pese a todo, vivió una vida plena. Además impactó al revelar que también tuvo amoríos lésbicos.

Tuve dos relaciones, pero tuve ahí besitos, ahí encuentros… era una mujer muy bella, era una mujer preciosa. Sí, de repente en el reventón se daba… probé de todo un poco, claro, plenamente es plenamente", dijo en entrevista con Adela Micha.

En los últimos años Lupita ha estado un poco alejada de la empresa de San Ángel y ha demostrado que prefiere las emisiones de TV Azteca, donde ya trabajó con el melodrama Ellas, inocentes o culpables.

Además de declararse fan número uno de Exatlón México, la cantante ha dado entrevistas exclusivas a Pato Borghetti de Venga la Alegría y Pati Chapoy en Ventaneando.

Y es que como se recordará, D'Alessio mantuvo un fuerte pleito con varias personalidades de Televisa como Galilea Montijo y Andrea Legarreta, a quien incluso alguna vez amenazó con "sacarle los ojos" por una supuesta burla hacia su hijo.

Sin embargo, estos rencores ya quedaron en el pasado y la mañana de hoy martes ambas conductoras del programa Hoy hablaron maravillas de la 'Leona Dormida'.

Resulta que el conductor Raúl 'El Negro' Araiza confesó esta mañana que en una ocasión Lupita se le había insinuado y aclaró que no habían tenido nada más por su amplia diferencia de edad: "No a mí me encanta, yo nunca se lo hubiera perdonado, nomás porque soy amigo de tus hijos".

Ante esta declaración, Andy de inmediato intervino y le dijo a la madre de Ernesto D'Alessio que ella luce más guapa y jovial que su compañero.

Además Lupita tú te ves muy bien y 'El negro' ya te está alcanzando".

Por su parte, Galilea le recomendó a la intérprete "no limitarse" por un número: "Besos a Lupita, te amamos".

Fuente: YouTube Programa Hoy, La Saga, Instagram @ventaneandouno y @soylupitadalessio