Tras volverse hombre y años retirada de Televisa, exvillana de TV Azteca llega desfigurada a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica exactriz de TV Azteca, quien tiene 5 años sin actuar en las novelas de Televisa, reapareció la mañana de este martes en el programa Hoy luego de haberse transformado en hombre y el público quedó en shock

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la también cantante mexicana Ninel Conde, quien este 2022 por fin volvió al canal de Las Estrellas gracias a que es una de las participantes de la segunda temporada de Tu cara me suena, el reality que marca la fusión entre Televisa y Univisión.

Como se recordará, su último trabajo con la empresa de San Ángel había sido en 2017 cuando hizo el melodrama En tierras salvajes y hace apenas unas semanas la artista de 45 años declaró que no tenía intenciones de volver a la actuación.

La llamada 'Bombón Asesino' hizo su debut en Televisa desde1995 cuando tuvo una pequeña aparición en el melodrama Bajo un mismo rostro, pero en 2001 dio la sorpresa de irse al Ajusco.

En esta nueva televisora realizó proyectos como Perla, Catalina y Sebastián y la exitosa novela Como en el cine donde dio vida a la entrañable villana 'Topacio La matadora'.

En los últimos años Conde ha dado mucho de qué hablar por su supuesto abuso de cirugías ya que varios de sus admiradores y críticos del medio consideran que ya se le pasó la mano con los 'arreglitos' estéticos y que a la fecha luce desfigurada y transformada.

El pasado domingo, la actriz originaria de Toluca sorprendió a sus fans con una nueva transformación pero esta no fue hecha en un quirófano, sino en los camerinos de Tu cara me suena.

Resulta que Ninel tuvo que cumplir el reto de transformarse en Bad Bunny para su reciente aparición en el reality y causó furor debido a que quedó idéntica al intérprete puertorriqueño.

Tras hacer esta gran hazaña, los reporteros del matutino de Las Estrellas buscaron a la actriz para preguntarle sobre su experiencia y esto declaró en la entrevista exclusiva.

Me encantó, me gustó mucho la experiencia que yo creo que son cosas que solo ocurren una vez en la vida, no se viven esas cosas muy seguido", expresó frente a las cámaras de Hoy.