¿Adiós a Spider-Man? Andrew Garfield anuncia que tomará un descanso de la actuación

Ciudad de México.- Después de que en el último año Andrew Garfield formara parte de exitosos filmes como Tick, Tick… Boom, Spiderman: No Way Home, The Eyes of Tammy Faye y, recientemente, la serie Under The Banner of Heaven, el actor anunció que tomará un descanso en su carrera.

En una entrevista con Variety, el intérprete nominado al Óscar manifestó que si bien agradece la atención que ha recibido en los últimos años, necesita pensar hacia dónde dirigirá su carrera y qué proyectos tomará.

Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quién quiero ser y simplemente ser una persona normal durante un tiempo. Porque, como sabes, esa temporada de premios es una lavadora. Necesito ser un poco ordinario durante un tiempo", expresó.

El último proyecto de Garfield es Under The Banner of Heaven, una serie de televisión del canal FX basada en el libro de crímenes reales del mismo nombre escrito por Jon Krakauer.

Ahí, el actor de origen inglés interpreta a un detective mormón que investiga el brutal asesinato de una madre, interpretada por Daisy Edgar-Jones, y su pequeña hija por seguidores fundamentalistas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Recientemente Garfield fue noticia pues surgieron rumores de que rechazó formalmente la oferta de Sony para retomar su papel de Peter Parker en una tercera entrega de The Amazing Spiderman, noticia que tomaría fuerza ante el anuncio del descanso que tomará el actor.

