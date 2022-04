Adiós Televisa: Tras pedir limosna y romance lésbico, actriz renuncia a 'Hoy' y se va a TV Azteca

Ciudad de México.- Aunque había revelado que en TV Azteca ni siquiera le habían llamado, destapan que una polémica actriz sí renunció al programa Hoy de Televisa para regresar a las filas del Ajusco.

Se trata de Lolita Cortés, quien además de su gran talento en el teatro musical, saltó a la fama por su participación en el reality de TV Azteca La Academia, en donde fue llamada la 'Jueza de hierro'.

Lolita fue despedida de la empresa luego de más de 10 años en sus filas y, aunque estuvo en algunos reality shows de Televisa, se concentró en el teatro. Por ese motivo, al llegar la pandemia cayó en una crisis económica.

Ya que la industria del espectáculo sufrió un abrupto freno, la actriz quedó en la ruina y hasta pidió limosna en redes sociales para salir adelante, ya que contó que no tenían ni para comer o pagar luz.

Tras vender varios de sus bienes, Lolita pidió trabajo para lavar baños en una panadería para sobrevivir, hasta que Televisa le tendió la mano pues fue contratada como jueza en el reality del programa Hoy, Las Estrellas Bailan en Hoy.

Aunque estuvo la primera y segunda temporada, la productora Andrea Rodríguez confirmó que Lolita no podría estar en la tercera, la cual se estrena este lunes 2 de mayo, porque "ya había firmado otro proyecto", además de que Ema Pulido la reemplazará.

Ella tiene otro proyecto que firmó, y pues ya no pudimos estar juntas. Se retiró con cariño, con amor; al final de cuentas vino conmigo, me preguntó qué hacer, pero le dije que era su decisión", explicó en entrevista con TVyNovelas.

Aunque se rumoraba que Lolita volvería a La Academia para la celebración de sus 20 años, ella lo negó en un encuentro con la prensa, asegurando que no se habían acercado con ella, además de que contó que no podría porque todo mayo estaría ocupada.

Va a ser muy difícil para mí. Vino mucho trabajo y estaré saliendo de México. Estaré de gira con la Masterclass de comedia musical de Lola y Laura Cortés. Es una locura, también saldré de gira con The Prom. Todo mayo tengo que aprenderme 'The Prom', así que imagínate, la verdad no nos rindió el tiempo", dijo.