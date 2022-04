Adiós TV Azteca: Tras 8 años en 'VLA' y veto de ejecutivos, querida conductora vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien estuvo trabajando durante 8 años en el matutino Venga la Alegría, dio un duro golpe al rating de TV Azteca debido a que la mañana de este miércoles 27 de abril se integró al elenco del programa Hoy.

Se trata de la querida michoacana Tania Rincón, quien saltó a la fama luego de trabajar por más de una década en la televisora del Ajusco y sorprendió al cambiarse a las filas de Televisa en 2020 para conducir el exitoso reality Guerreros 2020.

Además de que el pasado mes de octubre del 2021 se integró al elenco estelar del matutino de Las Estrellas y semanas más tarde reveló que creía que ya la habían vetado de TV Azteca.

En entrevista de radio para el programa La Caminera de EXA, en la cual se reencontró con su excompañero y amigo 'El Capi' Pérez, Tania explicó que muy probablemente los ejecutivos del Ajusco ya le habían puesto el título de 'no contratable' por irse a San Ángel.

Estoy coleccionando gafetes ya. Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien", contó.