Desgarrador: Johnny Depp resalta cuánto le dolió perder a 'Jack Sparrow' por disputa con Amber Heard

Virginia, Estados Unidos.- El juicio entre el actor Johnny Depp y la actriz Amber Heard ha permitido conocer la versión de ambos, pues mientras el histrión denunció a su exesposa por difamación, ella lo ha hecho por agresión física y sexual, lo que llevó al protagonista de cintas como El Joven manos de tijera o Charlie y la fábrica de chocolates, a perder varios proyectos, como fue el caso de Animales Fantásticos.

Sin embargo, para el histrión de 58 años de edad, uno de los proyectos que más le dolió haber perdido fue el de Piratas del Caribe, en donde él interpretaba a ‘Jack Sparrow’ y que, por este pleito legal con la co-protagonista de Aquaman, lo llevó a tener un abrupto final.

Aunque ya había subido en repetidas ocasiones al estrado, recientemente Depp lo hizo para abordar la manera en que su carrera se ha visto afectada por los ataques perpetrados por la actriz, declaraciones que han llevado a los fans a reforzar la campaña a su favor para determinar que él es inocente.

"Fue como si alguien me hubiera dado un palazo en la nuca. No tenía la capacidad de adelantarme y hablar, porque incluso si hubiera dado una entrevista, dar mi punto de vista no hubiera servido. Así que mi boca quedó cerrada”, dijo el actor.