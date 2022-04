Golpe a 'VLA': Tras 15 años en TV Azteca, galán vuelve a Televisa con protagónico y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas, quien estuvo 15 años trabajando en TV Azteca y Telemundo, aparece en el programa Hoy y rompe el silencio en el programa Hoy sobre un supuesto romance con su compañera protagonista en Televisa.

Se trata de Gonzalo García Vivanco, quien debutó en TV Azteca en 2003 luego de estudiar en el CEFAT. El tapatío estuvo en telenovelas como Un nuevo amor, Las Juanas y Las Malcriadas, aunque también tuvo contrato de exclusividad con Telemundo.

Para la televisora hispana el actor actuó en los melodramas Relaciones peligrosas, La Patrona, Tierra de Reyes y Los miserables, sin embargo, en 2019 volvió a San Ángel tras protagonizar Verano de amor en 2009 y participó en Cuna de Lobos.

Y tras su participación en La Desalmada, telenovela que rompió niveles de audiencia, Gonzalo fue elegido para dar vida a 'Jesús', protagonista de la telenovela Corazón Guerrero, producida por Salvador Mejía, junto con Alejandra Espinoza ('Mariluz').

El melodrama, en el que comparte créditos con Christian de la Campa, Rodrigo Guirao, Oka Giner, Altaír Jarabo, Diego Olivera, Sabine Moussier, entre otros, ha destacado por la gran química que existe entre él y Alejandra, por lo que fue cuestionado al respecto.

Tras reportarse especulaciones sobre si su amor habría traspasado la pantalla, el actor se mostró incómodo al preguntarle de esta posibilidad y pidió que no se le relacione con su compañera, ya que ella es una mujer casada.

A veces no me gustan esas notas porque si fuera una persona soltera, pues adelante, es un chisme que a mí no me afecta en nada, estoy soltero, pero ella que es una mujer casada, súper esposa, súper madre, yo creo que ahí sí es muy incómodo para el marido y para ella", dijo.