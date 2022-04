"Meto las manos al fuego por él": Actriz de Televisa defiende a su ex acusado de violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lisset Gutiérrez Salazar, artísticamente conocida como Lisset, salió en defensa de Lisardo Guarinos después de que Pamela Rodríguez, expareja del actor, lo acusó de violencia doméstica en su contra.

Luego de que Rodríguez señaló al intérprete de haberla golpeado tras descubrirlo en medio de una infidelidad, la hija del fallecido profesor Willy Gutiérrez salió en defensa del padre de su hija durante una entrevista para Ventaneando.

Yo meto las manos al fuego, en lo que a mí respecta, de que jamás… puede tener a lo mejor un carácter fuerte y todo lo que tú quieras, pero nunca, jamás, ni siquiera levantar la mano ni ser violento, y yo duré 7 años con él. Entonces yo te puedo decir que apoyo a mi exmarido en las cosas que sean justas, en este caso creo que sí fue un abuso de parte de ella", manifestó la famosa.

De la misma forma, Lisset aseguró que no tuvo ninguna diferencia con su exesposo por el tiempo en que no pudo darle la manutención para su hija.

En este negocio desafortunadamente a veces tenemos y a veces no tenemos, y le tocó una época complicada a Lisardo, y la verdad es que yo lo dije sin el afán de que fuera una cosa amarillista, además, porque así lo manejaron de pronto, de 'ay, no le da a Lisset', no fue afán ni de pelea, no fue de reclamo ni nada, era la verdad, y ya todo está solucionado, arreglado y somos equipo y somos familia y siempre nos vamos a apoyar", recalcó.

Fue el pasado mes de febrero cuando Pamela Rodríguez acusó ante los medios de comunicación a Lisardo de violentarla físicamente cuando vivieron juntos.

Me entero, veo, escucho que está hablando con otras mujeres, y yo le comenté que yo no quería eso, que yo me iba a ir de ahí, porque yo vivía en su casa, me retuvo, se acercó a mí, me dijo que no, y cuando yo le dije 'yo ya no quiero estar contigo', se me avienta encima y me empieza a agredir", contó Pamela en entrevista para Sale el Sol.

Sobre las agresiones que presuntamente recibió, Rodríguez dijo: "Tengo lastimados los brazos, tengo en la espalda, no se alcanzan a ver, de que me aventó, tengo lastimado el tobillo, las rodillas, parte del labio y la cabeza, la mandíbula, también me lastimó, obvio el hombro, porque cuando me avienta para yo querer salirme de la casa, estoy justo de este mismo lado y él llega y me empuja y se estrella mi cabeza".

Finalmente, al ex de Lisardo lo acusó de estar alcoholizado durante el incidente: "En ese momento solamente estaba bajo el alcohol, en ese momento solo estaba con la influencia del alcohol, y de verdad que yo le doy muchas gracias que pude comunicarme con su amigo y que llegó por mí".

