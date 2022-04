No puede caminar: Tras despido de Televisa y 6 años retirada, Lolita Ayala reaparece con oxígeno

Ciudad de México.- La conductora y periodista Lolita Ayala, quien fue despedida de Televisa en 2016 luego de 46 años en la televisora, estaría usando bastón y oxígeno luego de pasar momentos complicados de salud.

Como se recordará, la talentosa comunicadora fue despedida luego de 29 años conduciendo Las Noticias, por lo que desde entonces ha estado alejada de la televisión y su salud se ha complicado.

Tras perder su exclusividad y varios años retirada de la pantalla chica, dio una entrevista para el matutino de TV Azteca Venga la Alegría en el 2020, donde contó:

Me llamaron y me dijeron que habría cambios y que en los cambios estaba el noticiero y llega el final de una carrera. Me duró mucho, 46 años", reveló.