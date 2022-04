Tras 29 años en Televisa y vender comida para sobrevivir, actriz llega a 'Hoy' y se ahoga en llanto

Ciudad de México.- Una famosa actriz de las novelas, quien tras 29 años trabajando para Televisa tuvo que vender comida para sobrevivir a la pandemia, confirmó que se integra al programa Hoy e hizo una fuerte confesión ahogada en llanto.

Se trata de la querida estrella mexicana Violeta Isfel, quien participó en exitosos melodramas de San Ángel desde que era joven como María Isabel (1997), ¡Vivan los niños! (2002), Atrévete a soñar (2009-2010) y Mi marido tiene familia (2017-2019).

Como se recordará, la actriz que interpretó a la villana 'Antonella' comenzó a vender hamburguesas para generar ingresos económicos ya que luego de la llegada de la pandemia de Covid-19, muchos artistas quedaron sin trabajo por el cierre de teatros y cancelación de espectáculos.

No obstante, el negocio que estaba ubicado en el estado de Hidalgo acabó cerrando sus puertas hace unos meses y es que la propia Isfel confesó que ya no era redituable.

Tras perder su exclusividad en Televisa luego de más de dos décadas, la estrella de 36 años les dio un duro golpe al aparecer por primera vez en TV Azteca dando una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para su sección En sus batallas.

Sin embargo, ahora se convertirá en la competencia directa del matutino del Ajusco pues esta mañana de miércoles se confirmó que llega al programa Hoy para participar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Sí, la exintegrante de Me caigo de risa se incorporará al concurso matutino más famoso de la TV, del cual se declaró fan número 1.

Acepté este reto porque soy fan del programa, cuando yo vi las primeras ediciones dije 'qué padre, me encantaría ser parte'", declaró frente a las cámaras de Hoy.

Entrando en temas más profundos, Isfel se sinceró sobre los problemas de salud mental que enfrentó meses atrás y comentó:

Viví una depresión de la cual no me di cuenta, tuve problemas hormonales por hacer el intento de volver a ser mamá y no canto victoria porque la depresión te puede agarrar en cualquier momento.