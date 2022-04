Tras amorío con ejecutivo de Televisa y subir 9 kilos, protagonista llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien estuvo 9 años alejada de los foros de Televisa y regresó este 2022 para unirse al elenco de Corazón Guerrero, aparece en redes del programa Hoy y da un duro golpe a Venga la Alegría.

Se trata de Natalia Esperón, quien desde los 13 años hizo comerciales, y antes de graduarse del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, fue protagonista en la icónica telenovela de 1994, Agujetas de color de rosa.

La mexicana de 47 años también participó en melodramas como La antorcha encendida, El niño que vino del mar, Por un beso, La esposa virgen y En nombre del amor, sin embargo, tras hacer Amores Verdaderos, anunció su retiro en el 2013.

Como se recordará, la actriz se casó con el entonces alto ejecutivo de Televisa Pepe Bastón, pero 10 años después se divorciaron, aunque tuvieron tres hijos juntos. La actriz no se volvió a casar después de terminar su matrimonio.

La guapa artista mantuvo un bajo perfil tras su retiro para dedicarse a su familia y solo se supieron algunos detalles, como que en 2017 presuntamente se sometió a una cirugía que salió mal, la cual le habría traído problemas de salud.

Y esque en entrevista, la actriz reveló que durante el tiempo que no estuvo trabajando descuidó un poco su figura y subió 9 kilos, sin embargo, ahora que reapareció en los foros de grabación dejó en shock pues parece que el tiempo no pasa y luce mejor que nunca.

Ahora, en una entrevista para Las Estrellas y publicada en redes del programa Hoy, Natalia se sinceró sobre las escenas pasionales con sus compañeros de telenovela, en específico una que compartió con Diego Olivera ('Augusto') y Sabine Moussier ('Victoriana').

Estoy en casa de 'Augusto' y 'Victoriana'. Esta escena es de esas que no son fáciles. Es de cuando 'Augusto' hace el amor con 'Victoriana' y de repente se le mete en la imaginación 'Guadalupe' y ya verán qué pasará. Son escenas difíciles".

Y agregó que para ella sí se le complican un poco estas escenas pues pese a que es su personaje y no ella la que la hace, le sigue dando algo de pena.

Sabine es lindísma, Diego también. Ahorita lo ensayamos, ya lo platicamos pero hay mucho nervio. A Diego lo acabo de conocer pero me da mucha confianza, es muy respetuoso... aunque no manches, sí da pena. Es como nervio... te da penita, y sobre todo tanto tiempo de no hacer una escena así", comentó.