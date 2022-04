Tras besarse con actor y rechazo de TV Azteca, querido conductor de 'Hoy' abandona Televisa

Ciudad de México.- Un querido conductor del matutino Hoy, quien se estuvo ausentando del matutino, abandona uno de sus programas en Televisa luego de ser rechazado por TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Paul Stanley, quien debutó en Televisa en el 2009 al unirse al elenco del melodrama Camaleones. Luego se integró a otros proyectos como Soy tu dueña, Un refugio para el amor, Porque el amor manda, Amor de barrio y Sueño de amor.

En 2012, el hijo del fallecido Paco Stanley debutó en el programa Hoy, aunque dos años después salió del aire. Sin embargo, en 2017 regresó al elenco del matutino, donde aún continúa con Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, entre otros.

Y esque él mismo reveló hace tiempo que antes de estar en Televisa, quiso pedir trabajo en TV Azteca, pero estos lo rechazaron y no le dejaron ni siquiera entregarlos, pese a que su padre trabajó con ellos antes de su muerte.

El presentador también forma parte de otros programas como Perdiendo el Juicio, Miembros al Aire y Cuéntamelo Ya! Al Fin, donde es titular en la divertida sección 'Los Tuvasos' con Roxana Castellanos y varios personajes más.

Sin embargo, este fin de semana, Paul se ausentó de la controversial sección y fue reemplazado por Diego de Erice, quien aparece en el melodrama La Herencia, al aire por Las Estrellas.

Paul, quien ha desatado polémica por besar a compañeros como Raúl Araiza, 'El Borrego' Nava, Mane de la Parra, Manu Nna y 'El Burro' Van Rankin con el solo objetivo de divertirse y entretener, no apareció a cuadro en la sección porque se enfermó de una variante de salmonelosis.

Y esque Paul estuvo tres días internado en el hospital debido a que se le bajaron las plaquetas y tuvo que ser atendido. Aunque afortunadamente se recuperó, el conductor reveló que sentía que pudo haber muerto.

Vivo (...) no, ¡no manches!, sí sentí que me les iba amigos, pero gracias a Dios no pasó nada, me quedé tres días internado, se complicó un poco por las plaquetas, pero bueno, gracias a Dios no pasó a más, ahora a dietita y hacer ejercicio", dijo a la prensa.