Tras desfigurarse con cirugías y renunciar a Televisa, ejecutivos de TV Azteca vetan a conductora

Ciudad de México.- Revelan que una polémica conductora e influencer habría quedado fuera de un reality show de TV Azteca luego de haber trabajado en Televisa, presuntamente por haber abusado de cirugías.

Se trata de la youtuber y conductora Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', quien se rumora había sido elegida para participar en la tercera temporada de Survivor México en el Ajusco, luego de su paso por Televisa donde formó parte de Sabadazo.

La influencer ha llamado la atención por su "adicción" a las cirugías, las cuales la dejaron irreconocible. Incluso, usuarios afirman que hasta luce 'desfigurada' a su corta edad, pues a sus 26 años ya luce un rostro y figura muy cambiados.

Tras perder 13 kilos luego de hacerse un bypass gástrico hace poco, ella hace unos años declaró en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca que se le volvió vicio operarse.

Me hice lipo completa y ya después se me hizo vicio, me dejé ir como gorda en tobogán. Me hice las pompas, dos lipos, las bubis, tres veces la nariz, el mentón", dijo hace unos años.