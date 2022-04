Tras 'subir' 40 kilos y desaparecer de Televisa, actriz de novelas regresa a 'Hoy' con protagónico

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien sufrió una brutal transformación para interpretar a una persona con sobrepeso y lleva 4 años retirada de Televisa, reapareció la mañana de este miércoles en el programa Hoy y presumió que regresa a las telenovelas con un papel protagónico.

Se trata de la artista mexicana Ariadne Díaz, quien debutó en la televisora de San Ángel en el 2007 actuando en Muchachitas como tú y en 2018 decidió retirarse de la actuación luego de aparecer en el melodrama Tenías que ser tú, pues quería enfocarse en su familia.

Debido a la gran aceptación que tuvo entre el público de Las Estrellas, la originaria de Jalisco fue invitada a participar en exitosas producciones como Al diablo con los guapos (2008), La Malquerida (2014), La doble vida de Estela Carrillo (2017), entre otras.

Pero sin duda alguna, su mayor reto actoral fue protagonizar la novela Llena de amor (2010-2011), donde tuvo la labor de interpretar a 'Marianela', una joven con sobrepeso que desde los 8 años vivía en un internado.

Sin embargo, este papel también resultó traumático para Ariadne pues para dar más realismo a la historia, donde pesaba más de 40 kilos que su físico real, tuvo que usar una botarga de 8 kilos que le causó severos malestares.

Pasé por presión baja, me llevaron suero porque me estaba desmayando... Tuve dolores de espalda que yo creí que eran porque estaba parada mucho tiempo, pero la botarga no sólo era pesada, era muy estorbosa e incómoda, aparte, todas las “lonjitas” estaban hechas de arroz para que tuvieran como la caída", confesó la actriz en una ocasión.