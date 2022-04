¡Va al hospital! Juanpa Zurita se somete a una cirugía de nariz tras el temor de sufrir afectaciones

Ciudad de México.- Aunque el influencer Juanpa Zurita se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a las criticas que ha enfrentado por el lanzamiento de su taquería, en esta ocasión dio de qué hablar por haber acudido al hospital de urgencia y tras ello, ser sometido a una cirugía.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¿Boda en Televisa? Juanpa Zurita dedica amoroso mensaje a Macarena Achaga: "No te voy a soltar"

De acuerdo con el antes mencionado, la intervención quirúrgica a la que se sometió fue en la nariz y se derivó de los problemas de salud que había estado enfrentando desde hace varios años, pues la dificultad de poder respirar con normalidad le impedía llevar a cabo actividades cotidianas y, de no atenderlo en este momento, las cosas podrían agravarse.

Mediante Instagram, el también acto de 26 años de edad fue el encargado de transmitir los sucesos a sus seguidores, ya que a través de fotos y videos mostró que la cirugía del 26 de abril se había realizado con éxito y su vida no corre peligro.

"Por fin arreglamos el méndigo tabique. Vaya tremenda odisea que he tenido con mi aparato respiratorio. Llevo aprox 4 años donde cada 3 a 4 meses siempre me da sinusitis. Para la quinceava vez, la doctora me dijo que esto sólo se iba a poner peor con el tiempo y que tampoco es bueno estar tomando tanto medicamento porque le hace daño al hígado. Así que operar era la mejor opción", puso en la plataforma.