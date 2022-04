Adiós TV Azteca: Tras 21 años en Televisa y hundir a Galilea Montijo, conductora debuta en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien lleva más de 21 años en las filas de Televisa, envió una fuerte amenaza a Galilea Montijo y confirmó que a partir del lunes 2 de mayo formará parte del programa Hoy.

Se trata de la sirvienta más famosa de la TV 'Excelsa', personaje interpretado por la argentina Bárbara Torres, quien ha participado en todas las temporadas de la exitosa serie de comedia La Familia P.Luche.

Desde hace poco más de un mes, la querida comediante había estado acudiendo como invitada al matutino de Las Estrellas, sin embargo, este jueves la producción hizo oficial que se unirá a la emisión de forma permanente.

¿Será conductora estelar? No, en realidad 'Excelsa' se integrará a Hoy para participar en la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Otros de los famosos confirmados hasta el momento son Manelyk, Marisol Terrazas, Chao y Carlos Speitzer.

Esta mañana Bárbara, quien había estado trabajando en la cadena Imagen TV, se presentó como 'Excelsa' en una entrevista para el programa Hoy en la que anunció que dejará todo en la pista de baile con tal de ganar.

No sé qué tanto bailo pero en la vida hay que hacer cosas nuevas y dije '¡ya!, si me canso, pues ya no bailo más'".