Adiós TV Azteca: Tras romance con dueño de Televisa, actriz traiciona a Chapoy y vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien tuvo un romance con el dueño de Televisa y hace un par de años perdió su exclusividad, traicionó a la periodista Pati Chapoy y este jueves 28 de abril reapareció en el programa Hoy con una entrevista exclusiva.

Se trata de la estrella mexicana Silvia Pinal, quien en 2015 admitió que tuvo un amorío con el fallecido Emilio Azcárraga Milmo y hasta ha llegado a asegurar que este famoso personaje fue "el amor de su vida".

La diva del cine de oro y la televisión se quedó sin contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel luego de más de 50 años trabajando para ellos y en plena pandemia. Luego de ello, doña Silvia pudo aparecer por primera vez dando exclusivas a programas como Venga la Alegría y Ventaneando.

Incluso en una entrevista que le dio a Chapoy mediante llamada telefónica, 'La Pinal' aseguró que a ella la quería "más que a todo Televisa".

Sin embargo, en esta ocasión la madre de Alejandra Guzmán le dio la espalda a TV Azteca y concedió una entrevista exclusiva al matutino de Las Estrellas en donde habla sobre su regreso al teatro.

Aunque anteriormente se le había visto un poco enferma y distraída, en esta ocasión doña Silvia apareció muy lúcida y contó:

Estoy muy contenta, primero porque el trabajo me encanta y este teatro me encanta, me da recuerdos familiares", explicó.

La exesposa de Enrique Guzmán afirmó que la obra de teatro Caperucita ¡qué onda con tu abuelita! tendrá los mejores bailarines y explicó porqué decidió realizarla:

Yo no había visto la obra y me gustó y como ya tenía tiempo de no trabajar porque me había enfermado, pues me la dieron y me encantó y aquí estoy", añadió.