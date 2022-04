Alessandra Rosaldo pausa su carrera musical y ¿culpa a Eugenio Derbez por eso?: "Me he detenido"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, la pareja conformada por Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo fue entrevista por el periodista Jorge Ramos, donde salieron a la luz diversos secretos del matrimonio de famosos, entre ellos la evidente detención de la carrera de la cantante de Sentidos Opuestos, quien ¿señaló al comediante como el presunto culpable?

Sí bien, la intérprete de 'Fiesta', 'Amor de papel', '¿Dónde están?', 'Ardiente tentación', 'Cuando ella me amaba' y 'Escríbeme desde el cielo' retomó su carrera como en la música durante el mes de noviembre del 2021, con los 90's Pop Tour, lo cierto es que varios de sus fans se vieron afectados luego de que ella se casó en el 2012 con el actor de No eres tú, soy yo y CODA, ya que, no se le vio en el medio musical por casi 10 años.

Fue durante la entrevista con Jorge Ramos que Alessandra reconoció que dejó de lado su carrera por la relación que tiene con Eugenio Derbez y posteriormente tuvo que centrarse en la hija de ambos, Aitana.

Yo he elegido, en varios momentos de los casi 16 años que llevamos ya juntos, nuestra relación por encima de mi carrera, me he detenido y luego, cuando nació Aitana, pues por supuesto", declaró la actriz

Pese a todo ello, Alessandra sentía que algo le faltaba y sólo descubrió que se trataba de su carrera hasta que regresó a los escenarios:

Hubo un momento en que sí extrañé (mi carrera). No me había dado cuenta de lo mucho que la necesitaba hasta que regresé. Es una prioridad mantener esa parte mía, de mi realización personal, de mi tiempo para mí o de subirme a un escenario sí es que quiero subirme

Por su parte, Eugenio Derbez se ha esforzado en apoyarla en cada uno de sus proyectos, incluso sí éste no tiene que ver con la música, ya que, durante el mes de enero, la actriz de Amarte es mi Pecado y Salomé tuvo que dejar su hogar para irse a Chetumal a promover la app de ejercicios que maneja junto con su hermana, por lo que el actor de No se aceptan devoluciones y Bajo la misma estrella se encargó de los cuidados de su hija.

