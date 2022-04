Horóscopos de hoy 28 de abril de Mhoni Vidente: ¿Cuáles son las predicciones para mi signo zodiacal?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Se acerca el fin de semana! Para que disfrutes de tu jueves 27 de abril de 2022, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México y los espectáculos, te comparte los horóscopos y las predicciones de hoy para tu signo zodiacal. ¡Toma nota!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

La magia te acompañará este jueves 28 de abril. Todo lo que hagas, ya sea en el trabajo, en tu casa o con tus amigos, saldrá bien y además será un buen planteamiento rumbo al Eclipse que vendrá el siguiente fin de semana. Solo recuerda descansar tus ocho horas.

Tauro

En este día estarás más paranoico de lo normal, principalmente en temas de dinero, donde pasas por una mala racha. No te preocupes, se acerca la quincena y podrás pagar tus deudas; eso sí, se recomienda que hagas un presupuesto mensual para que no te vuelvas a presionar.

Géminis

El trabajo y todo lo relacionado con tu crecimiento profesional estará muy activo este jueves, por lo que debes poner mucha atención en cuáles son tus áreas de oportunidad; piensa bien en dónde puedes mejorar y qué cosas hay que eliminar para siempre. El amor te sonríe.

Cáncer

La salud será el gran tema de este día, ya que ciertas conductas dramáticas han provocado que no estés en tus mejores días; no te preocupes, solo debes descansar más y dejar de estresarte por cosas pequeñas. El dinero no faltará en tu casa, pero debes aprender a cuidarlo.

Leo

No malinterprete los consejos que este día le den sus amigos, ellos solo quieren que le vaya mejor en todos los aspectos. Ponga en marcha normas de ahorro más estrictas, pues gasta mucho. Asuma nuevas responsabilidades en el trabajo. Rebrote de alguna dolencia del pasado.

Virgo

Es muy posible que en estos días inicie una nueva relación, si es que está soltero. Si ya tiene pareja, todo tendrá un nuevo rumbo. Está derrochando mucho dinero y no es buen momento para hacerlo. Busque cómo ahorrar. La mayoría de sus males son por falta de ejercicio.

Libra

No comience esa aventura, sabe que no apartará nada a su vida y además le causará problemas en plano laboral. Buen momento para gastar su dinero en gustos que tenía guardados; lo merece. En el trabajo, tendrá que tomar decisiones importantes que serán vitales.

Escorpio

Si se decide a hablar con su novio o novia sobre eso que tanto le molesta, todo se arreglará. No sea tan duro en temas de amor. Su economía va mejor que nunca; goza de buena suerte. Busque nuevas metas y objetivos en su oficina, o se aburrirá y comenzará a flaquear.

Sagitario

Es muy probable que este jueves se presente una situación que haga que abandone a su pareja. Recibe de nueva cuenta una importante cantidad de dinero. Las disputas en su empleo le harán tomar una decisión. Conviene calmar la mente con un baño de sales; será muy bueno.

Capricornio

Los celos sobre amistad pondrán en peligro su relación; más vale que desde ahora hable de sus límites o todo podría ponerse mal. Sus inversiones le dan mucho efectivo libre. En lo relacionado al trabajo, felicitaciones por parte de sus jefes. Necesita ponerse a dieta.

Acuario

Cumpla la promesa que le hizo a su pareja sobre dejar un viejo vicio que arruinaría la relación; es lo mejor para usted y para todos. Este jueves llegará ese pago que tanto tiempo esperó. Si piensa en un cambio de empleo, es el momento. Le duelen los huesos, vaya al médico

Piscis

Querrá vivir la vida con mayor intensidad a partir de hoy, y todo le saldrá muy bien. Solo no deje de cuidar su corazón. Tiene una suerte envidiable con el efectivo. Esa capacidad de improvisación es muy valiosa en su trabajo, aprovéchela y busque nuevos retos profesionales.

Fuente: Staff