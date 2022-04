"Me quedé calva en 3 días": Tras 21 años en Televisa, exconductora de 'Hoy' lucha contra el cáncer

Ciudad de México.- Una famosa exconductora del programa Hoy, quien trabajó durante 21 años en Televisa, reapareció calva en las redes sociales y dio íntimos detalles de su lucha contra el cáncer de mama.

Se trata de la reconocida periodista Marta Guzmán, quien se volvió muy popular tras unirse en 2004 al programa matutino Primero Noticias, que fue conducido por Carlos Loret de Mola, hasta su despido en 2012.

Además de que llegó a trabajar en Hoy entre 1998 al 2000 apareciendo en la sección 'Que todo México se entere'.

Como se recordará, la famosa comunicadora acusó a su entonces compañera Laura G de haberle dado un polémico 'zape' en pleno programa en vivo, además de que la señaló por haber tenido un romance con su jefe, lo cual ocasionó el despido de ambas.

Luego de esto se unió al elenco de Matutino Express en el canal Foro TV y en 2015 finalmente decidió renunciar a San Ángel.

Posteriormente se cambió a TV Azteca pero sus programas resultaron un fracaso y emigró en 2020 a Imagen Televisión donde conduce el programa ¡Qué Chulada! y también trabaja para Multimedios Televisión con el programa Chismorreo.

Hace unos meses Guzmán se sinceró y confesó que había sido diagnosticada con cáncer. En el mes de diciembre la operaron para extirparle un tumor y los médicos descubrieron que este era cancerígeno.

Luego de todo este tiempo luchando contra la difícil enfermedad, hace algunas horas la periodista mostró la primera imagen en la que se deja ver calva tras someterse a diversos tratamientos para combatir el cáncer.

No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando. Se que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste", escribió a través de Instagram.