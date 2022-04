"No vamos a salir bien": Galilea Montijo y Andrea Legarreta protagonizan nueva pelea en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta las famosas conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo volvieron a protagonizar una acalorada discusión en plena transmisión en vivo del programa Hoy.

Pero no se trató de una pelea las dos mujeres con más poder en Televisa y en realidad ellas unieron fuerzas contra su compañera del matutino Shanik Berman, quien siempre da mucho de qué hablar por su irreverente forma para criticar a las estrellas.

En esta ocasión el tema de discusión fue la postura de Sofía Castro contra Cynthia Klitbo luego de que la reconocida villana de telenovelas exhibiera intimidades del matrimonio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto y su hija se lanzara en su contra.

Tanto Gali como Andy coincidieron con la opinión de la joven actriz, señalando que nadie debería de opinar o dar información sobre la vida privada de otros.

No obstante, Shanik dijo que no estaba de acuerdo y estalló diciendo un polémico discurso: "Me voy a poner el chaleco de periodista, que ya sé que no les encanta, pero lo que dijo Cynthia es que Angélica ya sabía que le ponían los cuernos y ella fue artista hace muchos años y si eres esposa de un presidente y haces las cosas abiertas, te olvidas de tu privacidad".

Perdón, pero ya no tienes derecho (de exigir privacidad)", expresó la periodista.

Las palabras de Berman de inmediato hicieron incomodar a sus colegas de Hoy y le respondieron contundentemente:

No sé cuántas amigas tengas pero yo no voy a salir a decir 'es que Shanik se puso así cuando...'", expresó Andrea en un inicio.

Imagínate qué van a salir a decir tu hija de ti y por más pública que sea la persona, nadie, nadie tiene derecho a meternos en la familia", dijo la conductora tapatía muy molesta.

Ya para cambiar de tema, Legarreta mencionó diciendo que Klitbo no habló sobre el trabajo de Angélica sino de su vida privada y Montijo reveló que ya no quería discutir más con Shanik.

Sí, porque no vamos a salir bien con Shanik ¡nuevamente!", comentó Gali en tono serio.

