Quitzé Fernández la mente maestra de Amonite, proyecto dedicado a fomentar la lectura en los menores

Comparta este artículo

Torreón, Coahuila, México. - Fomentar la lectura en los menores de edad es un gran reto, pues cada vez son menos los niños que se dan la tarea de dejar las redes sociales y los videojuegos por un libro, y es justamente por eso que la empresa Amonite se dedica a fomentar la literatura en los pequeñines de México con temas tan puntuales como la ciencia y tecnología de una manera creativa, innovadora y entendible.

En entrevista para TRIBUNA, Quitzé Fernández Bonilla quien es la cabeza principal de este proyecto, nos comentó de donde nació la iniciativa y que tarea es la que desempeñan en la sociedad.

Todo empezó como un trabajo académico, hicimos una página de internet, nos fuimos metiendo poco a poco, hubo mucha aceptación, afortunadamente ya tenemos cinco años. En un principio subíamos cuentos a nuestra página, audiocuentos, historias, etc., hoy en día hacemos todo eso, pero también fabricamos libros para las empresas y contamos con editoriales que nos permite vender los libros a nuestro público".

Quitzé quien es originario de Torreón, Coahuila, nos confesó que en cada uno de los productos se busca abordar historias que generen reflexión y puedan causar un impacto para el lector.

“Dentro de todo nuestro material se pueden encontrar historias que hablan sobre la inclusión, los avances de la tecnología, la depresión en adolescentes, como cuidar el medio ambiente, etc. Pero evidentemente tocamos todos esos temas pero de una manera divertida para los pequeñitos”.

Quitzé con uno de sus libros

“Queremos aportar un granito de arena a nuestro país y a esas futuras generaciones, la verdad que todo lo hacemos con mucho cariño y basados en la felicidad. Hay que hacer las cosas con pasión”. Agregó Fernández Bonilla.

Entre los libros más destacados que ofrece Amonite se encuentran ‘La mujer que encontró dinosaurios en su casa’, ‘Canto de fantasía’, Gigantes en el desierto, y ‘El vuelo de lisas’, promocionado este último en la feria de libro de Mazatlán, Sinaloa.

Amonite también busca crear impacto en los padres de familia para que lo compartan con sus hijos.

El material se distribuye en centros de ciencia, escuelas, consejos, museos y hospitales, entre otros. Mientras que estados como Zacatecas, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila y Sinaloa han apostado por el producto.

Estamos en charlas para trabajar con varias empresas de Sonora, ojalá pueda concretarse. Es importante que nos consuman porque regalamos libros a bibliotecas. A veces no recuperamos la inversión, pero lo hacemos con amor, en la venta de un libro donamos otro".

Por otra parte, Quitzé agregó que también cuentan con ‘Radio Amonite’, un sitio en donde suben los cuentos y los regalan a radios públicas y privadas para que lo puedan difundir sin costo alguno.

“En este proyecto no estoy solo, mi esposa y yo iniciamos esto, pero hay todo un equipo de trabajo, y estoy muy contento de formar parte de esto. Yo era periodista y curiosamente cuando trabajé en periódicos nunca me hablaron ni para felicitarme ni para nada, y en Amonite me hablan para felicitarme o mejorar, entonces eso quiere decir que vamos en el camino correcto”.