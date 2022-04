¡Shock en 'VLA'! Acusan a la 'Bebeshita' de acosar a Aristeo: "Siempre le pega todo"

Ciudad de México.- Desde que Aristeo dejó Exatlón All Stars y se unió nuevamente al elenco de Venga la Alegría, varios usuarios de Internet han señalado que la 'Bebeshita' tiende a tocar de más al atleta e incluso insinúan que se nota la cara incomodidad del conductor cada vez que ésta se le pega de más.

Este hecho fue visible para muchas personas durante la mañana de este jueves, 28 de abril, cuando la influencer publicó un video en su cuenta de Instagram donde se le ve bailando la canción 'Pégate' de Standly, mientras hace algunos movimientos de baile frente a Aristeo, quien según algunos usuarios se muestra incomodo.

Sí bien, el famoso jamás ha dicho nada con respecto a sentir alguna molestia hacía la conductora de MasterChef Junior, los fans del programa matutino dejan de ver a la 'Bebeshita' como la "rogona".

La 'Bebeshita' y Aristeo en Instagram

Siempre le pega todo. Lo que no entiende es que cuando no le interesas a alguien así te desnudez nomas no