Tras duro divorcio, Paola Rojas rompe en llanto en Televisa y hunde al aire a 'Zague' por infiel

Ciudad de México.- La conductora Paola Rojas no pudo evitar romper en llanto en pleno programa en Televisa luego de recordar la violencia digital que sufrió hace algunos años tras la filtración de fotos íntimas de su entonces esposo 'Zague', quien le estaba siendo infiel.

Paola, quien lleva 16 años trabajando en las filas de San Ángel en noticieros y en el programa Netas Divinas, ha forjado una importante carrera en la televisión mexicana y es de las periodistas más admiradas en el medio.

Sin embargo, el duro escándalo protagonizado en 2018 por su entonces marido, el exfutbolista y comentarista de TV Azteca Luis Roberto Alves (mejor conocido como 'Zague'), la dejó destrozada pues fue humillada en redes de manera masiva.

En una emisión de esta semana de Netas Divinas, programa transmitido por Unicable, Paola, Daniela Magún y Natalia Téllez hablaban de la Ley Olimpia y la violencia digital que se vive actualmente en las redes sociales.

Con ese contexto, Paola se sinceró con sus compañeras y el público y habló de lo mucho que sufrió al ser ella víctima de estos crueles ataques en su contra.

Lo que más me dañó fue la violencia digital porque hubo esta percepción en mucha gente... como si hubieran abierto la puerta de mi cuarto y de mi intimidad. No es solo lo privado sino lo íntimo. Hubo esta percepción de que todos podían pasar y opinar sobre mi intimidad, mi genitalidad y eso es voz de tanta gente es muy brutal", contó.

Y aunque contó que muchos la apoyaron, otros llegaron a acosarla brutalmente, lo que la afectó profundamente.

Me enviaron mensajes muchos muy solidarios y hermosos, que son los que agradezco a la fecha y de los que me agarré para sentir fuerza pero otros eran de acoso. Se les ocurrían muchas maneras de atravesar esa intimidad. No voy a entrar en detalles pero es como su hubiera sido un acoso o incluso un abuso masivo. Fu muy brutal y tuvo implicaciones físicas, me enfermé".