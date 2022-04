Tras vender quesadillas y romance lésbico, exactriz de TV Azteca renuncia a 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y comediante, quien en sus inicios vendió quesadillas para poder pagarse sus estudios y luego fue despedida de Televisa, regresa al programa Hoy tras dejar Venga la Alegría de TV Azteca.

Se trata de la carismática actriz Liliana Arriaga en su controversial personaje de 'La Chupitos', conocido en todo México por su aspecto desaliñado y divertida personalidad, aunque en un principio le ganó varias críticas interpretar a una mujer alcohólica.

En sus inicios, la comediante fue despedida de Televisa luego de que a ejecutivos no les agradara el show que montó en una fiesta de la empresa. En entrevista con Venga la Alegría en TV Azteca, contó que le dijeron que se le "había acabado la carrera".

Aunque no la vetaron y años después volvió y participó en programas icónicos como Al derecho y al Derbez y La Hora Pico, decidió irse a Estados Unidos y trabajó en Estrella TV, lo que según se dijo provocó que ahora sí la vetaran de la empresa de San Ángel.

Como se recordará, en entrevista para la sección 'En sus batallas' en el matutino del Ajusco, la conductora reveló que hasta vendió quesadillas y gorditas en su escuela para poder pagarse sus estudios.

Para sacar mi carrera vendía hasta quesadillas, poníamos en un traste gorditas de chicharrón, queso, y las metía a la clase y después ya me daban chance, porque sabían que era para poder terminar la escuela", contó.

En 2020, sorprendió a todos al firmar contrato con TV Azteca y además de Venga la Alegría, desde ese momento fue una invitada regular en programas como Corazón Grupero, Ventaneando con Pati Chapoy y Todos quieren fama.

Sin embargo, tras varios meses, la actriz regresó a la televisora de San Ángel y se unió al programa Hoy algunas veces al mes. La polémica comediante, quien reveló que está considerando irse de México por la inseguridad, confesó que alguna vez tuvo un momento comprometedor con una mujer.

En el programa De Noche con Yordi Rosado, 'La Chupitos' confesó algo picante que desató las risas, pues compartió que pese a que está casada, alguna vez se había dado un beso con una mujer, aunque se desconoce si fue broma o si solo lo inventó por el personaje.

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo sobre su supuesto 'romance' lésbico.