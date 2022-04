¿Volvió el cáncer? Grettell Valdez, actriz de Televisa, reaparece y anuncia que tomará quimioterapia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Grettell Valdez, quien trabaja para Televisa y Telemundo, se encontró con los reporteros en un evento público y reveló que tendrá que volver a someterse a un tratamiento de quimioterapia luego de que hace 5 años le detectaran cáncer en un dedo.

Hay que recordar que hace unos meses la protagonista de Médicos, línea de vida y otras novelas estuvo en el hospital, donde fue sometida a una cirugía para retirarle una parte de su pulgar debido a que había posibilidades de que el cáncer volviera.

En su reciente plática con diversos medios como el programa Hoy, la exesposa de Pato Borghetti dio detalles sobre su salud y confesó si regresó la enfermedad.

Me asusté muchísimo pero fue un gran éxito la cirugía, estuve rodeada de tanto mi cirujano como el oncólogo como el cirujano de mano. La verdad que lo hicieron increíble y mi cirujano hizo una belleza que casi ni se nota", relató.

Acto seguido, Valdez explicó cómo fue este procedimiento en el que le amputaron una parte de su extremidad: Me cortaron toda la parte de atrás del dedo, no tengo ya la huella, o sea, toda la parte de atrás fue un injerto. Me cortaron la cuarta parte de la uña".

Y adelanto que los médicos le pidieron someterse a un tratamiento de quimioterapia, la cual solo será en su dedo, para así prevenir la enfermedad:

Tengo que hacerme tres tratamientos de un láser para matar cualquier partícula que podría haber quedado para que no me vuelva a pasar... y voy a tener que hacer quimio local en el dedo".

Sin embargo, cuando los reporteros cuestionaron a la actriz mexicana sobre su marido, Leo Clerc, quien estaría detenido en Suiza por el delito de fraude, prefirió no hablar del tema y dijo:

¿Qué les digo? está todo padrísimo, increíble, todo muy bien ¡ya me voy!".

