¡Adiós Gabriel Soto! Galán de Televisa se confiesa en TV Azteca sobre 'romance' con Geraldine Bazán

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas de Televisa explota ante las cámaras de Ventaneando en TV Azteca al ser cuestionado sobre su supuesto romance con la actriz Geraldine Bazán.

Se trata de Alejandro Nones, actor venezolano de 39 años que debutó en las filas de la televisora de San Ángel en 2007 al hacer Lola, érase una vez y luego melodramas como Teresa, Amar a muerte y Cuna de lobos.

Actualmente está grabando Corona de Lágrimas 2 donde interpreta a 'Patricio Chavero', continuación de la telenovela transmitida en 2012 en el canal de Las Estrellas y protagonizada por Victoria Ruffo.

En ese melodrama también participa Geraldine Bazán, quien se divorció del también actor de telenovelas Gabriel Soto en 2017, con quien tiene dos hijas. Soto está comprometido con Irina Baeva, con quien se rumora le habría sido infiel.

Aunque Bazán ha sido muy discreta con su vida personal desde su separación, hace poco anunció que estaba soltera, lo que significaba que terminó el romance que tenía con el empresario Luis Murillo.

Desde entonces, los rumores de que podría tener una romance con Alejandro Nones no se han hecho esperar. Debido a que los actores han sido captados juntos en distintas ocasiones, el histrión fue abordado por reporteros para preguntarle sobre la actriz.

Y esque Alejandro tuvo que viajar a Madrid para participar en las actividades previas a los Premios Platino, por lo que fue inevitable que la prensa le preguntara por ella.

Tras celebrar el Partido de las Estrellas que se llevó a cabo en el estadio Wanda Metropolitano, Nones se encontró con los reporteros, y al escuchar el nombre de Bazán dijo:

No, Geraldine está grabando, estamos grabando un proyecto", contestó para 'Ventaneando'.

Por su parte, una reportera le cuestionó si la actriz estaba en la misma ciudad que él, a lo que el actor respondió:

No, no, no, estamos grabando un proyecto en México".

Sin embargo, su molestia fue mayor ante la duda de la prensa del por qué no la había llevado, por lo que sin pensarlo replicó:

¿Y por qué la voy a traer?", comentó molesto.

Pese a esta situación las preguntas continuaron, y al escuchar "¿cómo va tu relación?", dijo:

La verdad es que voy a hablar a lo que vinimos, que es hablar de ayudar, pero ¿por qué te da flojera?, por qué esa cara de flojera".

Y finalmente, añadió: "Bueno, pero tú siempre preguntas lo mismo que yo no te voy a contestar, entonces tú haces tu trabajo y yo hago el mío que es hablar de… ahora el 18 de mayo el estreno de la tercera temporada de '¿Quién mató a Sara?', eso no me lo preguntaste que es más importante, o estoy grabando 'Corona de Lágrimas', que también es más importante para mí".

Cabe señalar que en días pasados Alejandro Nones también externó su negativa a hablar del tema asegurando que jamás lo verán hablar de su vida personal. Hasta ahora no ha confirmado ni negado su supuesto romance con la actriz.

