Adiós Gustavo Adolfo: Tras volver a Televisa, Mónica Noguera deja 'DPM' y se une a nuevo programa

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos Álex Kaffie reveló hace unos momentos a qué programa llegará la querida conductora Mónica Noguera luego de que ella misma confirmara que sí iba a abandonar el vespertino De Primera Mano.

Fue la semana pasada cuando surgió el rumor de que la exesposa del productor Memo del Bosque dejaría la emisión de Imagen TV en medio de especulaciones que sería para volver a Televisa.

De Imagen Televisión, no me voy, me verán probablemente con Ciro, Paco Zea, Qué Chulada!, con Sale el Sol, con Yuri, no sabemos... de Imagen no me voy, miren, de aquí a viejita, espero", dijo Mónica en vivo en el programa liderado por Gustavo Adolfo Infante.