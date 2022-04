Adiós 'Hoy': Tras 32 años en Televisa, villana de novelas pierde exclusividad y aparece en 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa villana de melodramas, quien ha estado durante 32 años en Televisa y perdió su contrato de exclusividad, da una entrevista exclusiva para Venga la Alegría, matutino de TV Azteca.

Se trata de Chantal Andere, una de las actrices mexicanas más reconocidas que ha participado en entrañables telenovelas como Dulce desafío, Marimar, La usurpadora, Amor real, Destilando amor y Mi fortuna es amarte.

Tras perder su contrato de exclusividad en 2019 luego de 20 años, Chantal visitó el Ajusco y aunque no firmó con ellos para algún proyecto, se ha presentado varias veces en el foro de Ventaneando. También trabajó en Telemundo en Parientes a la fuerza.

Como se recordará, la famosa antagonista se divorció en 2006 del exproductor de Televisa Roberto Gómez Fernández y se volvió a casar en 2008 con su actual marido, Enrique Rivero Lake.

Ahora, la actriz de 50 años reapareció para las cámaras de Venga la Alegría luego de haber visitado el programa Hoy hace unas semanas para el estreno de la obra Network.

Chantal se pronunció sobre la polémica entre su amiga Angélica Rivera y Cynthia Klitbo, quien ventiló detalles íntimos de su vida con el expresidente Enrique Peña Nieto. Luego de que Sofía Castro arremetiera contra Klitbo por exponer a su madre, Chantal dijo:

Yo no lo haría... yo, pero todo mundo tiene derecho, tu puedes preguntarle lo que quieras a quien sea, y está en el derecho de contestarte o no, yo ya les había comentado desde hace mucho tiempo, además, que jamás iba a hablar algo de ella. Nunca he hablado de mi vida privada y menos de la vida privada de mis amigas, eso se queda entre mis amigas y yo, cada quien está en su derecho de opinar y decir lo que guste".