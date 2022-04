Adiós Televisa: Tras 11 años en novelas, famoso galán anuncia su retiro para dedicarse a esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso exgalán de telenovelas, quien se retiró hace 13 años de Televisa, anuncia que se retirará de la actuación para enfocarse en su camino espiritual y en la nueva faceta de su música.

Se trata del actor y cantante Christopher Uckermann, quien dio vida al inolvidable 'Diego Bustamante' en la telenovela Rebelde, de la cual se formó el grupo musical RBD. Este proyecto del 2004 ganó fama mundial y catapultó a los protagonistas al éxito internacional.

Como se recordará, el artista de 35 años debutó en la televisora de San Ángel cuando era apenas un niño, participando en El diario de Daniela. Posteriormente protagonizó otros melodramas infantiles como Amigos por siempre y Aventuras en el tiempo.

El actor contó hace años en entrevista con People En Español que nunca tuvo contrato de exclusividad con la empresa, por lo que al terminar Rebelde pudo hacer otros proyectos.

La verdad no tuve exclusividad. Teníamos cierto contrato cuando estaba yo en el grupo, pero nunca tuve exclusividad, entonces siempre tuve la libertad. Estuve trabajando muchos años con la empresa y me dio Rebelde, y me dio muchos proyectos interesantes y después ya como actor quise seguir mi camino y hacer cosas interesantes por fuera".

Luego de participar en Verano de amor en 2009, se enfocó en hacer cine, series para plataformas de streaming y en su música como solista luego de la separación de RBD, aunque el año pasado dieron un concierto virtual tras reunirse.

El músico, quien no ha logrado el reconocimiento deseado por sí solo luego de la fama que alcanzó en RBD, informó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que se enfocará en su camino espiritual y en crear música desde esa perspectiva.

Uckermann sorprendió a sus fanáticos pues sus palabras se tomaron como un retiro del entretenimiento.

Quería compartir con ustedes en este día de claridad y mensaje uno de ellos, que es, la importancia de trabajar y caminar hacia tus sueños, de cumplir tu propósito, aquello que está en tu diseño, ir tras ese sueño".

El famoso artista hizo una reflexión sobre los contenidos que actualmente se realizan y mencionó que le gustaría que transmitan un mensaje más positivo.

Que podamos consumir cosas que alimenten. Imagínense un mundo de buenas noticias, de poderte levantar y leer el periódico o ver en las redes algo maravilloso, que alguien salvó a los animales, que alguien hizo algo bueno en el mundo por otra persona. Las buenas noticias en el mundo harían una diferencia energética completamente".

También habló de su experiencia en el mundo del espectáculo, en donde ha estado desde muy temprana edad, pues antes de debutar en telenovelas ya hacía comerciales en la TV.

Yo formé parte del entretenimiento, para los que me conocen o no, estuve en el entretenimiento toda mi vida y lo que sí les puedo decir es que el 90 por ciento de las personas que están en el mundo del entretenimiento o en cualquier sistema, muchos no saben lo que hacen realmente".

Uckermann reiteró que sí seguirá haciendo música y permanecerá activo en las artes, sin embargo, afirmó que "ya no será el protagonista".

Ya no soy el protagonista, ahora somos el equipo, ahora somos la integridad integrada al otro y crecer juntos. A mi me encanta celebrar con mi equipo, es una de las cosas que más disfruto en todos mis proyectos de solista. Cuando termino un concierto, que todo lo mío es una pequeña escala comparado con todo lo que era RBD, pero es algo que me llena completamente, aplaudirle al equipo, estar de líder y guiarlos y que me enseñen es una de las cosas que más valoro en este planeta tierra".

Finalmente, el cantante les recordó a sus seguidores una reflexión que hizo sobre la fama.

La fama jamás te va a llenar, esa búsqueda está bien experimentada, es válida, pero jamás te va a llenar".

