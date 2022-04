Adiós TV Azteca: Tras 7 años retirado de Televisa, protagonista traiciona a Chapoy y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas, quien días atrás visitó a Pati Chapoy en el foro de Ventaneando, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy luego de permanecer retirado de Televisa durante 7 años.

Se trata del actor mexicano Sebastián Zurita, quien debutó en la televisora de San Ángel en 1996 con el melodrama Cañaveral de pasiones, que producían sus padres Humberto Zurita y Christian Bach (qepd).

Tras alejarse unos años de la actuación, en 2008 el joven regresó a Televisa para protagonizar En nombre del amor junto a la desaparecida actriz Allisson Lozz. En 2009 participó en Corazón salvaje, donde fue el protagonista juvenil, luego hizo el melodrama Cuando me enamoro y grabó un capítulo de la serie Mujeres asesinas.

Posteriormente Zurita se fue a trabajar a Telemundo para protagonizar telenovela La impostora (2015) y un año más tarde volvió a Televisa para ser parte de la novela Lo imperdonable, con la cual se despidió del género pues ahora está enfocado en hacer series y cine.

La semana pasada él y su hermano Emiliano Zurita estuvieron de gira por las instalaciones de TV Azteca y acudieron al matutino Venga la Alegría y al programa Ventaneando de Pati Chapoy para promocionar el estreno de la segunda temporada de su serie Cómo sobrevivir soltero.

No obstante, la mañana de ayer jueves 28 de abril Sebastián dio un duro golpe al rating del Ajusco pues brindó una entrevista exclusiva a Andrea Escalona para el programa Hoy donde hizo íntimas confesiones sobre su vida personal.

El joven de 35 años primero reveló que sus famosos padres no querían que se dedicara a la actuación: "Me dijeron 'no, tú tienes que estudiar'... pensaban 'ten una carrera y si después quieres hacer esto (actuar), te apoyamos".

Asimismo, Escalona le preguntó a Sebastián sobre su duelo luego de la muerte de Christian Bach y explicó cómo le hizo para superarla:

Cada quién encuentra sus maneras y prioridades de decir sus cosas, de cómo manejar ciertas situaciones, pero el consejo más bonito que me han dado es que ahora no necesitas un teléfono o un mail para hablar, sino está y existe siempre".

Y ya para terminar, el actor comentó que cree que su famosa madre es quien le ha mandado todos los éxitos que ha acumulado durante los últimos años.

Yo digo que mi mamá es la que está moviendo las cuerdas allá arriba y cada que me pasa algo bonito se lo culpo a mi mamá, es de 'gracias, sé que estás chambeando allá arriba'… De repente puedes llorar de la nada", finalizó.

