"Estaba loco": Vanessa Claudio rompe el silencio y habla de su ex, Carlos Arenas

Ciudad de México.- La conductora puertorriqueña, Vanessa Claudio rompió el silencio y habló de su ex, Carlos Arenas, al mencionar que vivió una de sus relaciones más tóxicas, al catalogarlo como "loco".

Fue mediante una entrevista para el programa de Karla Díaz, Pinky Promise, donde junto a su amigo Roberto Carlo, dio muchos detalles sobre lo ocurrido, desatando una serie de reacciones.

La toxicidad era mucha, sí era bastante… estaba loco, se levantaba un día y decía ‘sé que me vas a hacer algo hoy’ y te dejaba de hablar, así. Y me celaba del viento, me tenía que poner short debajo de la falda, es tóxico, la palabra correcta es tóxico", dijo.