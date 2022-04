¡Imparables! Suga de BTS estrena VIDEO en compañía de PSY; tema 'rompe' la red

Comparta este artículo

Seul, Corea del Sur.- Los exponentes de la música surcoreana siguen sorprendiendo al mundo, pues además de ganar fama con proyectos individuales, es decir, en solistas o como agrupaciones, también han sabido crear colaboraciones que sacuden las redes sociales y el Internet en general, justo como acaba de ocurrir con el trabajo hecho por Suga, miembro de BTS y el cantante PSY quien saltara a la fama con el tema Gangnam Style.

Fue este viernes 29 de abril cuando ambos cantantes lanzaron el video del tema That That el cual no solo fue del agrado del público, sino que además en cuestión de horas consiguió sumar más de cuatro millones de vistas en la plataforma YouTube, lo que ha generado un nuevo récord al tratarse de una colaboración.

Cabe destacar que, en el caso del rapero PSY, quien además cuenta con el éxito Gentleman, este nuevo tema figura como su regreso a la música y qué mejor que hacerlo en compañía de Suga, el ídolo del K-Pop que cuenta con fama internacional.

El tema That That que se perfila para ser de los favoritos del verano del 2022, ya había sido revelado semanas atrás; sin embargo, el integrante de BTS había mencionado que participaría solo como compositor y productor; no obstante, sorprendió a los fans al mostrar que también se había atrevido a cantar, lo cual reforzó el éxito del tema colocándolo en las tendencias de las redes sociales y principales plataformas de búsqueda.



Además de la plataforma de YouTube, That That está disponible en Spotify, iTunes Music y demás plataformas de música en streaming.

