Jessica Segura manda conmovedor mensaje y ¿anuncia su retiro?: "Gracias por tanto"

Ciudad de México.- Después de dedicarse al medio del entretenimiento por varios años, la querida actriz y comediante, Jessica Segura, dio una noticia en su cuenta oficial de Twitter y ¿reveló que se retiraba?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sí bien, la intérprete de 'Tecla', en Una Familia de Diez, lanzó un mensaje en la red social del pájaro azul, lo hizo porque estaba celebrando los 300 programas de Me Caigo De Risa, programa de comedia que tiene distintas versiones en varios países del mundo, entre ellos Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Argentina y Colombia.

Por su parte, la versión de México se volvió popular por sus distintos juegos, sketches y dinámicas, así como la gran diversidad de invitados, entre ellos se puede mencionar a Erika Buenfil, Andrea Legarreta y Mía Rubín.

300 y yo me siento afortunada de ser parte de esta familia y agradecida con el público por todo el cariño que me dan. Gracias 'Me caigo de risa' por tanto", señaló Jessica Segura