Jorge Salinas 'cela' a Elizabeth Álvarez en 'La Herencia': "No me gusta ver a mi mujer con otros"

Ciudad de México.- Tras 14 años juntos, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez han logrado cosechar una relación envidiable, en el medio del espectáculo; sin embargo, recientemente, el actor de Fuego en la Sangre, Mi destino eres tú y Las vías del amor, dejó helado a los medios cuando reveló que evita ver las novelas en las que aparece su esposa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con declaraciones del actor a la prensa, se siente feliz de que la actriz de La fea más bella, Por amar sin ley, El vuelo de la victoria, Corazón Indomable y Amorcito Corazón, haya regresado a la actuación, esto debido a que tuvo que retirarse durante un tiempo considerable porque se enfocó en sus hijos, Máxima y León.

Pese a ello, el actor lanzó una curiosa broma a los reporteros de una alfombra roja en la que relató que evitaba ver La Herencia porque le desagradaba ver a Álvarez con otros hombres.

Yo la verdad casi no la veo, no me gusta ver a mi mujer con otros hombres", dijo entres risas