La dieron por muerta: Tras cirugías y 10 años desaparecida de Televisa, protagonista debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz de telenovelas, quien pasó 10 años desaparecida de la pantalla de Televisa, regresó a la pantalla de TV Azteca luego de someterse a varias cirugías y dio una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría.

Se trata de la estrella mexicana Sara Maldonado, quien decidió renunciar a su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel para poder irse a Telemundo y posteriormente a la empresa del Ajusco.

No obstante, la intérprete de melodramas como El juego de la vida, Clase 406, Corazones al límite, Mundo de fieras y Tormenta en el paraíso tiene ya varios años sin trabajar y el año pasado se enfrentó a difíciles momentos tras perder un bebé y separarse de su pareja.

Una de sus supuestas amigas se entrevistó con la revista TVNotas hace unos meses para contar que la actriz de 42 años se había sumido en una depresión y había acabado hundida en el alcohol tras enfrentarse a estas situaciones.

No ha sido un buen año para Sara... sabía que Juan Sebastián le era infiel y se embarazó pensando que él se calmaría, pero la realidad es que él era el menos entusiasmado con la noticia y cuando le vino el aborto espontáneo a Sara, Juan la dejó por su amante, obvio Sara se hundió más, se deprimió y se refugió en el alcohol", reportaron.

No obstante, la originaria de Veracruz decidió salir del 'bache' sometiéndose a diversos arreglitos que la ayudaron a renovar su figura. Se realizó una lipoescultura, se quitó los implantes de senos y pidió que su propia grasa se la pasaran a glúteos y al pecho.

Ahora Maldonado, quien el pasado mes de julio tuvo que desmentir su muerte luego de que diversos medios la reportaran, reapareció en la señal de Azteca Uno, donde protagonizó el melodrama La Malquerida, pues dio una entrevista exclusiva a VLA.

La mexicana platicó con un reportero del matutino para dar su postura sobre la violencia que viven las mujeres día con día:

Asimismo, Sara destacó que en el medio artístico no ha sufrido acoso, pero sí en las calles y contó cómo es que hace para cuidarse y mantenerse a salvo:

Trato de no ponerme en riesgo, siempre mando mensajes, aunque no me parece para nada que las mujeres tengamos qué modificar la manera de vestirnos... yo siempre trató de compartir ubicación en tiempo real", añadió.