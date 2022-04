¡Qué curvas! Galilea Montijo se luce con coqueto vestido en 'Hoy' y paraliza Televisa: "Mujerón"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la querida conductora Galilea Montijo logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que hace algunas horas apareció luciendo un atractivo 'outfit' en el programa Hoy que dejó fascinados a todos sus seguidores.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En los últimos días la también actriz nacida en Guadalajara, Jalisco, ha causado mucha polémica debido a que ya se especula que los ejecutivos de Televisa otra vez querrían quitarle su trabajo ya que pretenden sacarla del matutino de Las Estrellas, donde lleva 15 años.

Diversos reporteros y periodistas como Jorge Carbajal y Alejandro Zúñiga aseguran que Gali podría dejar el elenco de Hoy pronto pues tendrían intenciones de mandarla a trabajar al canal Unicable, presuntamente en Netas Divinas, o quizá cambiarla a las filas de Univisión.

No obstante, esta situación no ha sido confirmada y la presentadora de 48 años continúa apareciendo al aire todas las mañanas y siempre deslumbra a la audiencia de la televisora de San Ángel con sus espectaculares 'looks'.

Los miles de seguidores y admiradores de la presentadora tapatía quedaron encantados con esta nueva publicación y la llenaron con más de 27 mil Me Gusta, además de que no ha parado de recibir decenas de elogios y muestras de cariño por parte de sus fans y también de colegas artistas como Tania Rincón y Sofía Villalobos.

Te ves fabulosa".

Qué guapísima".

Qué mujerón".

Señora bonita".

Fuente: Instagram @galileamontijo