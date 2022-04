Sin dinero y divorciada: Tras 21 años en Televisa y kilos de más, actriz hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Una polémica conductora y actriz mexicana deja las novelas luego de 21 años en las filas de Televisa y desata tremenda polémica al confesar qué hace para sobrevivir.

Se trata de la estrella veracruzana Sugey Ábrego, quien luego de perder su exclusividad en la empresa de San Ángel y sufrir un difícil divorcio, acabó en la quiebra y ahogada en una enorme deuda que le dejó su expareja.

Aunado a esto, la intérprete de melodramas como Clase 406, Rebelde y Destilando Amor se ha enfrentado a fuertes críticas y humillaciones en las redes sociales debido a sus kilos de más y es que su aspecto físico ha cambiado drásticamente en los últimos años.

Sí me he sentido mal pero en estas dos semanas he bajado 4 kilos. He leído todos sus comentarios diciendo que qué pesada estoy, que qué piernotas. No saben las luchas personales que tenemos y a veces eso te rompe", dijo Ábrego mientras participaba en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.