Tras abusar de cirugías y 'veto' de TV Azteca, actriz llega a 'Hoy' desfigurada y ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien presuntamente fue 'vetada' por ejecutivos de TV Azteca, presumió su regreso a las filas de Televisa y este viernes reapareció ahogada en llanto en el programa Hoy.

Se trata de la también payasita y conductora 'Gomita', cuyo nombre real es Araceli Ordaz, quien hace unos días había sido anunciada extraoficialmente como parte de la nueva temporada del reality de la empresa del Ajusco Survivor México.

La influencer La Comadrita señaló que la exintegrante del programa Sabadazo se uniría a las filas del Ajusco como participante de la mencionada competencia. No obstante, el canal de YouTube Chacaleo reportó horas más tarde que esta contratación no ocurriría.

¿La razón? Los ejecutivos de TV Azteca decidieron rechazarla por sus múltiples cirugías estéticas ya que estas le habrían pasar las pruebas de resistencia física que hacen antes de comenzar a grabar el reality.

Tras este supuesto rechazo y haber estado como invitada del programa Venga la Alegría en varias ocasiones, ahora 'Gomita' da duro golpe al matutino y se une a la competencia en Televisa.

Sí, la polémica hermana del payaso 'Lapizito' fue confirmada este viernes como participante de la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

En entrevista con las cámaras de Hoy, Araceli mencionó que ella viene dispuesta a ganar la competencia de baile más famosa de la televisión.

Asimismo, 'Gomita' confesó que no tiene ninguna inseguridad como muchos creen y entre lágrimas reaccionó a las personas que la critican por sus 'arreglitos' y cirugías para embellecerse.

Para la gente tengo todas las inseguridades pero lo que ellos no saben es que para cada cirugía he tenido un proceso... de todo lo que he pasado, regresar a la televisión ha sido lo más fuerte porque me han dicho que no sirvo para esto, que solo enseño cirugías y ellos no saben la pasión que le pongo a mi trabajo", dijo ahogada en llanto.