Tras 6 meses de la muerte de Octavio Ocaña, su hermana lo recuerda con devastador mensaje

Ciudad de México.- Este viernes, 29 de abril, se cumplen seis meses de la muerte de Octavio Ocaña, actor que dio vida a 'Benito Rivers' en la celebre serie de Televisa, Vecinos, por lo que su querida hermana, Ana Leticia, le mandó un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

Resulta ser que la joven compartió una fotografía en la que aparece a lado de el histrión, de 22 años, ambos usaban lentes de sol y parece ser que están en el interior de un auto.

Por su parte, Ana Leticia detalló que la noche del pasado jueves, 28 de abril, se fue a dormir llorando e igualmente, despertó ahogada en llanto y aseguró que el tiempo no cura la tristeza que tanto ella como su familia sienten por la forma en la que el actor de Lola: Érase una vez, tuvo que fallecer en una presunta persecución en las carreteras del Estado de México, de la que poco se ha resuelto.

Dicen que el tiempo va a curarlo todo pero es mentira, hace unos días una linda persona me dijo: 'Tú eres hermana de Octavio, el inolvidable Octavio' (...) Anoche me dormí llorando y hoy me levanté llorando. Esto no se lo deseo a nadie. Seis meses sin ti", relató Ana Leticia