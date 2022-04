Tras ser stripper y 6 años desaparecido, galán de novelas renuncia a TV Azteca y vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien dejó los foros de Televisa hace 6 años para dedicarse a la política, regresa a la actuación luego de haber estado en TV Azteca.

Se trata de Sergio Mayer, quien empezó su carrera como stripper y bailarín en el popular show Solo para mujeres y formó parte del grupo Garibaldi. Aunque ha trabajado en melodramas, incursionó en la política y se volvió diputado, lo que le valió fuertes críticas.

Como se recordará, tras participar en telenovelas como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón, Abismo de pasión y Corazón que miente, en 2016 perdió su contrato de exclusividad y se alejó de los melodramas.

Tras hacer polémicas declaraciones sobre varios casos legales de famosos, ahora que ya terminó su periodo como diputado ha regresado a televisoras. Hace poco estuvo en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca.

Tras rumores de que había sido vetado, esto se desmintió pues el esposo de la actriz Issabela Camil confirma que regresa a la televisión luego de años desaparecido de la actuación.

En entrevista con el reportero Edén Dorantes, el actor compartió que estará en Se rentan cuartos, serie original de Comedy Central y Paramount+ que estrenó su nueva temporada este miércoles. Esta también es transmitida en Canal 5 de Televisa.

Y sobre la posible gira de Garibaldi, dijo: "¿Cuál gira? En eso andamos... hay que ver los tiempos de todos, porque andamos muy ocupados afortunadamente. Nos falta tiempo porque tenemos mucho trabajo gracias a Dios".

Finalmente, tras lamentar el caso de la joven Debanhi Escobar, quien tras estar desaparecida y poner en vilo al país fue encontrada sin vida en una cisterna en un motel de Nuevo León, reveló si estaría dispuesto a abandonar México por la inseguridad.

"Eso es lo que está pasando, creo que hay que luchar por nuestro país. Estoy convencido de que si trabajamos todos juntos, podemos sacar adelante a nuestro país, buscando mejores condiciones. Evitar las divisiones y trabajar en equipo como mexicanos".

No (me iría), para mí mi México es lo más importante, es mi país y hay mucho que hacer por él. Abandonar el país no es la solución", dijo tajante.